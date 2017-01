アジア通貨動向（14日）＝ウォンが対ドルで1年2カ月ぶり安値近辺、3週連続で下落

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では、ウォンKRW= KFTCが対米ドルで約1年2カ月ぶりの安値近辺。3週連続での下落となりそうだ。 一時、前日比0.5%安の1米ドル=1102.4ウォンと、12日に付けた安値の 1102.9ウォンに迫った。円安により韓国の輸出企業の競争力が低下するとの懸念が 広がっている。外国人投資家による韓国株の売り越しもウォン安の要因になったとみられ る。 シンガポールドル は0.4%安。10月の輸出に対する弱気の見方が売り材 料視された。インドネシアルピア は0.3%安。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.03 115.77 -0.22 Sing dlr 1.2942 1.2915 -0.21 Taiwan dlr 30.642 30.752 +0.36 Korean won 1099.20 1096.60 -0.24 Baht 32.85 32.80 -0.14 Peso 44.93 44.87 -0.14 Rupiah 12208.00 12200.00 -0.07 Rupee 61.63 61.55 -0.13 Ringgit 3.3400 3.3390 -0.03 Yuan 6.1255 6.1248 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.03 105.28 -9.27 Sing dlr 1.2942 1.2632 -2.40 Taiwan dlr 30.642 29.950 -2.26 Korean won 1099.20 1055.40 -3.98 Baht 32.85 32.86 +0.04 Peso 44.93 44.40 -1.19 Rupiah 12208.00 12160.00 -0.39 Rupee 61.63 61.80 +0.28 Ringgit 3.3400 3.2755 -1.93 Yuan 6.1255 6.0539 -1.17 ($1 = 1,099.20 Korean won)