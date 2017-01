米金融・債券市場＝長期債上昇、低インフレ期待台頭

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*05.00=3.0431% 前営業日終盤 101*00.00=3.0733% 10年債 米東部時間17時05分 99*12.50=2.3187% 前営業日終盤 99*05.00=2.3452% 5年債 米東部時間17時05分 99*16.00=1.6054% 前営業日終盤 99*13.00=1.6250% 2年債 米東部時間15時29分 99*23.25=0.5159% 前営業日終盤 99*23.00=0.5193% 14日の米金融・債券市場では、長期国債価格が3日連続で上昇。この日発表された 物価関連指標をきっかけに低インフレ期待が台頭、米連邦準備理事会(FRB)が低金利 をさらに長く維持し得るとの見方が広がるなか、機関投資家などが買いを入れた。 一方、10年債と30年債の利回りは週間で4週連続の上昇となり、景気回復の動き が多少ながらも安定していることを裏付けた。 アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券部マネジング・ディレク ター、キム・ルパート氏は「米国での低インフレ期待が長期債の買いを誘った」と述べた 。 11月のミシガン大消費者信頼感統計では、1年先の期待インフレ率が2.6%と、 前月の2.9%から低下。5年先の期待インフレ率も2.6%と、2002年9月(2. 5%)以来の低水準を記録した。これは調査開始以来2番目に低い水準となる。 10月の輸入物価は前月比1.3%下落。2012年6月以来2年ぶり超の下げとな ったが、市場予想の1.5%よりは小幅な下落にとどまった。原油価格が6.9%下落す るなど輸入燃料価格が下がり、全体の輸入物価を押し下げた。 終盤の取引で、指標10年債 は6/32高。利回りは2.32%と、前 日の2.34%から低下した。 5年債 は2/32高。利回りは1.60%。 30年債 は18/32高。利回りは3.04%と、前日の3.08%か ら低下した。 Tボンド先物12月限 は14/32高の141─22/32。 Tノート先物12月限 は6.50/32高の126─22/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+1.00)