〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（11月11日終了週）

［ニューヨーク １４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表 したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下の とおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 182490 14584 -252971 -2459 -55923 -1682 改質ガソリン 32362 1775 27676 1528 -87871 -6039 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -29128 1609 75627 498 -53720 -3150 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 106694 -10240 19709 -202 2390808 16938 改質ガソリン 28299 2054 -465 682 348083 11401 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 428 -687 6793 1730 445181 4003 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 203264 10593 -227656 -6603 -61745 -3345 改質ガソリン 32286 1234 27040 1478 -88269 -6036 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -22561 1845 74428 845 -53056 -3126 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 73568 -2293 12569 1648 1509371 10635 改質ガソリン 29817 2659 -874 665 335420 10540 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -5349 -1294 6538 1730 405089 1974 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス