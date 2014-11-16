UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越し減少

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(内容を追加します) ［１４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１１月１１日までの週）によると、投機筋のドル買い 越し額が４４３億８０００万ドルから４３９億９０００万ドルに減少した。４００億ドル を上回るのは６週連続で、米国経済への楽観的な見方が強いことが示された。 一方、ユーロはネットでのショート幅が、２０１２年６月以来の高水準となった前週 の１７万９０２１枚から１６万３８９３枚に減った。 詳細は以下の通り。 円 11Nov2014 week Prior week Long 47,271 37,917 Short 129,834 109,568 Net -82,563 -71,651 ユーロ 11Nov2014 week Prior week Long 60,454 59,566 Short 224,347 238,587 Net -163,893 -179,021 ポンド 11Nov2014 week Prior week Long 40,661 43,289 Short 53,552 50,751 Net -12,891 -7,462 スイスフラン 11Nov2014 week Prior week Long 8,752 7,844 Short 31,427 28,065 Net -22,675 -20,221 カナダドル 11Nov2014 week Prior week Long 32,668 29,627 Short 54,514 49,042 Net -21,846 -19,415 豪ドル 11Nov2014 week Prior week Long 12,896 14,595 Short 50,923 52,863 Net -38,027 -38,268 メキシコペソ 11Nov2014 week Prior week Long 29,393 30,218 Short 59,067 56,808 Net -29,674 -26,590 ニュージーランドドル 11Nov2014 week Prior week Long 9,244 9,737 Short 10,233 13,846 Net -989 -4,109 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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