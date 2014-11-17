18日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合（１日目） 0855 閣議・閣議後会見 1000 自民党議連「アベノミクスを成功させる会」 講師：浜田内閣官房参与 1000 今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 金融審議会 第五回決済業務高度化について ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（月） ◇指標 17Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Sep 17Nov 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Nov 17Nov 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Oct ◇イベント 香港・上海市場の株式相互取引開始 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ カーニー英中銀総裁がシンガポール金融管理局で講演 Reuters Global Investment Outlook Summit 2014 from Nov. 17-20. １８日（火） ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Oct 02:00 対中国海外直接投資（商務省） Oct 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Oct 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Oct 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Nov 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米卸売物価指数（労働省） Oct 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Nov 21:00 対米証券投資（財務省） Sep ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:25 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」