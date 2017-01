18日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合(1日目) 0855 閣議・閣議後会見 1000 自民党議連「アベノミクスを成功させる会」 講師:浜田内閣官房参与 1000 今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1030 20年利付国債の入札発行(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 20年利付国債の入札結果(財務省) 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1600 金融審議会 第五回決済業務高度化について ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 17日(月) ◇指標 17Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Sep 17Nov 13:30 米NY州製造業業況指数(連銀) Nov 17Nov 14:15 米鉱工業生産(FRB) Oct ◇イベント 香港・上海市場の株式相互取引開始 14:00 ドラギECB総裁が欧州議会で証言 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ カーニー英中銀総裁がシンガポール金融管理局で講演 Reuters Global Investment Outlook Summit 2014 from Nov. 17-20. 18日(火) ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Oct 02:00 対中国海外直接投資(商務省) Oct 09:30 英消費者物価指数(国立統計局) Oct 09:30 英生産者物価指数(国立統計局) Oct 10:00 独景気期待指数(ZEW) Nov 12:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 13:30 米卸売物価指数(労働省) Oct 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Nov 21:00 対米証券投資(財務省) Sep ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:25 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」