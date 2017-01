アジア通貨動向（17日）＝ウォンが上昇けん引、円反発に連れ

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォンが上昇をけん 引している。7─9月国内総生産(GDP)がマイナス成長だったことを受けて下落した 円は、その後反発。ウォンも連れ高となった。 ウォン は朝方は1ドル=1104.5ウォンと、2013年9月2日以来 の安値をつけた。その後は、円の反発や輸出業者の買いを背景に徐々に上昇に転じた。 バーツ は上昇している。第3・四半期のタイのGDPは前期比(季節調整済 み)プラス1.1%で、市場予想を下回った。ただタイ中銀は、政府は金融政策に頼る前 に、財政ツールを活用して景気底上げを図るべきだと指摘。利下げ観測が後退している。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.71 116.25 +0.47 Sing dlr 1.2950 1.2975 +0.19 Taiwan dlr 30.670 30.766 +0.31 Korean won 1094.00 1100.50 +0.59 Baht 32.78 32.86 +0.26 Peso 44.88 44.94 +0.14 Rupiah 12188.00 12210.00 +0.18 Rupee 61.71 61.72 +0.02 Ringgit 3.3440 3.3470 +0.09 Yuan 6.1263 6.1307 +0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.71 105.28 -9.02 Sing dlr 1.2950 1.2632 -2.46 Taiwan dlr 30.670 29.950 -2.35 Korean won 1094.00 1055.40 -3.53 Baht 32.78 32.86 +0.26 Peso 44.88 44.40 -1.07 Rupiah 12188.00 12160.00 -0.23 Rupee 61.71 61.80 +0.15 Ringgit 3.3440 3.2755 -2.05 Yuan 6.1263 6.0539 -1.18