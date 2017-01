米金融・債券市場＝国債価格下落、利食い売りやＥＣＢ総裁のＱＥ発言で

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時32分 98*26.50=3.0600% 前営業日終盤 99*05.00=3.0431% 10年債 米東部時間15時31分 99*07.00=2.3381% 前営業日終盤 99*12.50=2.3187% 5年債 米東部時間15時31分 99*13.00=1.6253% 前営業日終盤 99*16.00=1.6054% 2年債 米東部時間15時01分 99*23.50=0.5120% 前営業日終盤 99*23.25=0.5159% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。全般的に19日発表の連邦公開市 場委員会(FOMC)議事要旨待ちとなった。日本の弱い国内総生産(GDP)統計を受 け、一時的に値上がりする場面も見られたものの、その後は利食い売りが出たほか、ドラ ギ欧州中央銀行(ECB)総裁の量的緩和(QE)発言をきっかけに広がったリスク選好 の流れにも押された。 終盤の取引で、指標10年債 は5/32安。利回りは2.33%と、前 週末の2.32%から上昇した。 Tボンド先物12月限 は10/32安の141─12/32。 Tノート先物12月限 は7/32安の126─15/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)