UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、利食い売りやＥＣＢ総裁のＱＥ発言で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*24.00=3.0640% 前営業日終盤 99*05.00=3.0431% 10年債 米東部時間17時05分 99*06.50=2.3399% 前営業日終盤 99*12.50=2.3187% 5年債 米東部時間16時58分 99*12.75=1.6269% 前営業日終盤 99*16.00=1.6054% 2年債 米東部時間15時01分 99*23.50=0.5120% 前営業日終盤 99*23.25=0.5159% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。全般的に19日発表の連邦公開市 場委員会(FOMC)議事要旨待ちとなった。日本の弱い国内総生産(GDP)統計を受 け、一時的に値上がりする場面も見られたものの、その後は利食い売りが出たほか、ドラ ギ欧州中央銀行(ECB)総裁の量的緩和(QE)発言をきっかけに広がったリスク選好 の流れにも押された。 終盤の取引で、指標10年債 は5/32安。利回りは2.33%と、前 週末の2.32%から上昇した。 FOMC議事録では、米経済に対する楽観的な認識が示されるとともに、来年に利上 げが行われることを示唆する内容になるとみられている。 BNPパリバ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、エアラン・コリ氏は、「一連 の底堅い経済指標を踏まえると、連邦準備理事会(FRB)がハト派色に傾く余地はほと んどない」と指摘。こうした見方が背景となり、FOMC議事録の発表を前に国債売りが 出たと述べた。 日本の7─9月期の実質国内総生産(GDP)は年率換算でマイナス1.6%となり 、4─6月期のマイナス7.3%に続き2期連続でマイナス成長となった。 前出のコリ氏は「全体として米国は他の国・地域と比較して経済がかなり良好だ」と した。 ECBのドラギ総裁はこの日、欧州議会で証言し、国債購入も含め、ECBは追加策 を講じる用意があると表明するとともに、ユーロを守るためには「必要なあらゆる措置」 を講じる考えを示した。 5年債 は3/32安。利回りは1.62%。 30年債 は10/32安。利回りは3.06%と、前週末の3.05% から上昇した。 Tボンド先物12月限 は10/32安の141─12/32。 Tノート先物12月限 は7/32安の126─15/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.50)