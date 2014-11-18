UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（18日）＝4本、103億8897万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：５億２８７８万円 販売会社：三井住友信託銀行 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─１１／（為替ヘッジなし）２０１４─１１ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各２００億円 設定額：為替ヘッジあり８９億１００９万円／為替ヘッジなし９億４９５９万円 設定額：公表は午後 販売会社：大和証券 日本株式ダブル・ブル・ファンド（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行