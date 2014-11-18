新規上場企業の横顔：イーレックス（12月22日マザーズ上場）

［東京 １８日 ロイター］ - １２月２２日にマザーズ上場予定の「イーレックス 」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都中央区日本橋本石町 ≪事業内容≫ 特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等 を行う新電力（ＰＰＳ） ≪代表者≫ 代表取締役社長 渡辺 博 ≪資本金≫ 9億9000万円 ≪発行済み株式数≫ 903万1000株（2014年11月17日現在） ≪従業員数≫ 31名（2014年10月31日現在） ≪業績≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 15,346,313 12,428,213 経常利益（千円） 1,247,676 1,233,683 当期利益（千円） 709,010 747,870 １株当たり利益（円） 85.41 90.09 １株当たり純資産（円） 410.65 334.24 配当（円） 9,000.00 9,000.00 注）2014年9月3日付けで、1株を1000株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 15,311,054 12,428,213 経常利益（千円） 1,390,709 1,164,361 当期利益（千円） 815,327 679,897 １株当たり利益（円） 98.22 81.90 １株当たり純資産（円） 415.27 326.05 ≪総資産≫ （千円） 6,198,341（2014年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 3,408,831（2014年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 四条２号投資事業有限責任組合 17.20 1,700,000 ＩＥ＆Ｓｈｉｊｏ投資事業有限責任組合 13.56 1,340,000 阪和興業 12.60 1,245,000 Ｎｉｔｔａｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 11.95 1,181,000 上田八木短資 11.59 1,145,000 太平洋セメント 7.39 730,000 ダブリュウ、アイ、テイ、ビル 3.80 375,000 四条１号投資事業有限責任組合 3.09 305,000 本名 均 2.69 266,000 渡辺 博 2.53 250,000 日立製作所 2.53 250,000 ≪監査人≫ あらた監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１２月２日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１２月４日から１２月１０日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１２月１１日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月１２日から１２月１７日 (以上、2014年11月17日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報