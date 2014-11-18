10月の中国の原油・天然ガス・石油製品生産統計＝国家統計局

［北京 １８日 ロイター］ - 中国の国家統計局が公表した１０月の原油・天然ガ ス・石油製品の生産量は以下の通り。 単位は、原油と石油製品がトン、天然ガスが１０億立方メートル、前年比の数字は％ 10月 前年同月比 1─10月 前年同期比 原油処理量 43,514,200 6.28 413,166,700 4.45 ナフサ 2,347,600 -3.22 24,429,800 3.86 ガソリン 9,539,100 14.85 90,388,900 11.36 灯油 2,465,500 4.97 24,817,700 19.28 ディーゼル油 15,361,200 5.62 144,912,500 1.42 燃料油 2,108,800 -14.18 20,980,600 -2.06 液化石油ガス 2,454,100 13.55 21,914,800 6.83 国内生産量 原油 17,935,800 0.03 174,145,200 0.34 天然ガス 10.31 8.30 101.28 7.08