19日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ビジネスブレイン太田昭和 が東証２部に ジャスダックから Time Unknown 日銀金融政策決定会合（２日目） 1030 ４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1430 アジアパシフィック航空協会社長 1530 キリンビールとセブン＆アイＨＤ 共同開発の新商品発表会 1830 三越伊勢丹グループ 中期経営説明会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（火） ◇指標 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Oct 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Oct 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Nov 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米卸売物価指数（労働省） Oct 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Nov 21:00 対米証券投資（財務省） Sep ◇イベント 08:25 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」 １９日（水） ◇指標 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米住宅着工件数（商務省） Oct ●海外分● ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Nov 19:00 １０月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表