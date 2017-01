19日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ビジネスブレイン太田昭和 が東証2部に ジャスダックから Time Unknown 日銀金融政策決定会合(2日目) 1030 40年利付国債(11月債)の発行予定額等(財務省) 1430 アジアパシフィック航空協会社長 1530 キリンビールとセブン&アイHD 共同開発の新商品発表会 1830 三越伊勢丹グループ 中期経営説明会 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 18日(火) ◇指標 09:30 英消費者物価指数(国立統計局) Oct 09:30 英生産者物価指数(国立統計局) Oct 10:00 独景気期待指数(ZEW) Nov 12:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 13:30 米卸売物価指数(労働省) Oct 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Nov 21:00 対米証券投資(財務省) Sep ◇イベント 08:25 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」 19日(水) ◇指標 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 13:30 米住宅着工件数(商務省) Oct ●海外分● ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Nov 19:00 10月28─29日の米FOMC議事要旨発表