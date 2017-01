アジア通貨動向（18日）＝インドネシアルピアが2週間ぶり高値

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピア が2週間ぶり高値をつけた。この日の緊急会合で中銀が政策金利を引き上げるとの観測が 高まっていることが背景。 インドネシア政府は前日、燃料への補助金を削減し、価格を30%以上引き上げると 決定した。値上げは今年のインフレ率を2%ポイント押し上げるとみられている。 ウエストパックの為替ストラテジスト、ジョナサン・カベナ氏は、燃料価格引き上げ は市場で歓迎されるだろう、との見方を示した。 韓国ウォン は下落。ウォンの対円での上昇を抑制するため、当局が介入す るとの警戒感が高まっている。 ウォンは17日、円に対して2008年8月以来の高値をつけた。 *0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.59 116.65 +0.05 Sing dlr 1.2969 1.2981 +0.09 Taiwan dlr 30.709 30.739 +0.10 Korean won 1098.50 1093.90 -0.42 Baht 32.76 32.78 +0.05 Peso 44.94 44.89 -0.10 Rupiah 12150.00 12202.00 +0.43 Rupee 61.83 61.73 -0.16 Ringgit 3.3500 3.3470 -0.09 Yuan 6.1231 6.1241 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.59 105.28 -9.70 Sing dlr 1.2969 1.2632 -2.60 Taiwan dlr 30.709 29.950 -2.47 Korean won 1098.50 1055.40 -3.92 Baht 32.76 32.86 +0.31 Peso 44.94 44.40 -1.20 Rupiah 12150.00 12160.00 +0.08 Rupee 61.83 61.80 -0.05 Ringgit 3.3500 3.2755 -2.22 Yuan 6.1231 6.0539 -1.13