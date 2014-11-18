米金融・債券市場＝利回り低下、コアインフレ抑制示すＰＰＩ統計で

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［ニューヨーク １８日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時18分 99*03.00=3.0463% 前営業日終盤 98*24.00=3.0640% １０年債 米東部時間16時19分 99*11.00=2.3240% 前営業日終盤 99*06.50=2.3399% ５年債 米東部時間16時18分 99*15.00=1.6121% 前営業日終盤 99*12.75=1.6269% ２年債 米東部時間15時34分 99*23.75=0.5082% 前営業日終盤 99*23.50=0.5120% １８日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。朝方発表された１０月の米 卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は、コアインフレが小幅な伸びにとどまり、連邦準備理事会 （ＦＲＢ）は利上げを急がないとの見方が強まった。 終盤の取引で、指標１０年債 は４／３２高。利回りは２．３２％と、前 日の２．３４％から低下した。 Ｔボンド先物１２月限 は１０／３２高の１４１─２２／３２。 Ｔノート先物１２月限 は５．５０／３２高の１２６─２０．５０／３２。 ＜ドルスワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (unch)
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