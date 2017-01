UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、コアインフレ抑制示すＰＰＩ統計で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*07.00=3.0399% 前営業日終盤 98*24.00=3.0640% 10年債 米東部時間17時02分 99*13.00=2.3169% 前営業日終盤 99*06.50=2.3399% 5年債 米東部時間16時55分 99*15.75=1.6071% 前営業日終盤 99*12.75=1.6269% 2年債 米東部時間17時00分 99*24.00=0.5042% 前営業日終盤 99*23.50=0.5120% 18日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。朝方発表された10月の米 卸売物価指数(PPI)統計は、コアインフレが小幅な伸びにとどまり、連邦準備理事会 (FRB)は利上げを急がないとの見方が強まった。 だが市場が確かな手掛かりを欠く中で、利回りはPPI統計直後につけた低水準から はやや戻した。 独連邦債利回りが過去最低近辺で推移したことも、米国債利回りの押し下げ要因とな った。 10月のPPI(最終需要向け財・サービス)は、市場予想に反し前月比0.2%上 昇した。だが食料、エネルギー、貿易を除くコア指数は前月比0.1%上昇と、インフレ 基調が引き続き抑制されていることを示した。 USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマ ン氏は「PPI総合指数は若干強めだったが、消費者への転嫁がどれだけ進んでいるかを 見極めるため、市場は20日発表の消費者物価指数(CPI)統計に注目している」と指 摘した。 また百貨店メーシーズやホームセンター大手ホーム・デポなど、米小売企業の決算が まちまちの内容となっていることから、年末商戦の行方について懐疑的な見方も一部で出 ているという。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.32%と、前 日の2.34%から低下した。 5年債 は2/32高。利回りは1.61%。 30年債 は7/32高。利回りは3.04%と、前日の3.06%から低 下した。 Tボンド先物12月限 は10/32高の141─22/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32高の126─20.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (unch)