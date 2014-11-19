［１９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 20 November, 2014------------------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札（財務省）結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札（財務省）において追加発行した国債の銘柄（財務省） 1700 日本：流動性供給入札（財務省）において追加発行した国債の銘柄（財務省）
●海外分● ◇イベント 12:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 12:45 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 16:00 米財務省変動利付債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 18:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がロンドンで講演
「米金融政策のフォワードガイダンスとコミュニケーション」
◇休場 ブラジル
◇決算予定 20 Nov 21:00 Q3 2014 Gap Inc
Friday, 21 November, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） ●海外分● ◇イベント 01:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル参加（ソウル）
Monday, 24 November, 2014-------------------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 25 November, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：月例経済報告関係閣僚会議、終了後１１月月例経済報告 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1030 日本：１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1300 日本：中曽日銀副総裁講演（都内、全編英語） 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省５年債入札
◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard Wednesday, 26 November, 2014------------------------------------------------------- 1030 日本：白井日銀審議委員講演（広島） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：４０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：白井日銀審議委員記者会見（広島） 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 Thursday, 27 November, 2014------------------------------------------------------- 1000 日本：パナソニック藤沢スマートタウン開所式 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）総会
◇休場 米：感謝祭
Friday, 28 November, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1230 日本：ロイター１１月国際投資戦略調査 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
◇指標 ●海外分● ◇イベント 米ブラック・フライデー（クリスマス商戦突入） Tuesday, 02 December, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1500 日本：ファーストリテイリング １１月国内ユニクロ既存店売上高速報 1530 村田製作所 村田社長会見
Wednesday, 03 December, 2014-------------------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告
Thursday, 04 December, 2014-------------------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件
Friday, 05 December, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇休場 タイ
Monday, 08 December, 2014------------------------------------------------------- 0850 ７─９月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） Tuesday, 09 December, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1500 日本：11月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Thursday, 11 December, 2014------------------------------------------------------- 0850 日本：10月第３次産業活動指数（経済産業省） Friday, 12 December, 2014------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
●海外分● ◇決算予定 PETROBRAS 3RD QTR EARNINGS
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内予定には一部の経済指標を含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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