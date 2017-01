アジア通貨動向（19日）＝緊急利上げ受けルピアが上昇、他通貨は軟調

[シンガポール 19日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピア IDR=IDが2週間ぶりの高値に上昇。18日に中銀が、政策金利のBIレートを25ベー シスポイント(bp)引き上げ7.75%とした。 ルピアは0.5%高の1米ドル=1万2085ルピアと11月5日以来の高値で始ま った。今回の緊急利上げに関しては、米国で来年利上げが見込まれることから、ルピア相 場の維持を狙ったものとみられる。同国は経常赤字が拡大しており、米利上げによる影響 が他のアジア諸国よりも大きいと想定されている。 クレディ・アグリコルCIBは顧客向けリポートで、「インドネシア政府が財政と価 格圧力の両方に対して真剣に取り組む姿勢を示したことが、ルピア高につながっている」 と指摘した。 一方でほかのアジア新興国通貨は、円が対ドルで7年ぶり安値を付けたのにつれ、軟 調。ウォン は1年2カ月ぶりの安値水準。シンガポールドル は0.3 %安の1米ドル=1.3010シンガポールドルで推移した。 メイバンク(シンガポール)の上級外為アナリスト、クリストファー・ウォン氏は「 円がこれ以上売られれば、ウォンや台湾ドルを中心に他通貨の競争力にも影響が出るだろ う」とコメント。「デフレ懸念や原油安、米金利の上昇時期など他の要因も絡んでいる」 と述べた。 *0400GMT(日本時間午後1時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0400 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.21 116.85 -0.31 Sing dlr 1.3001 1.2976 -0.19 Taiwan dlr 30.781 30.775 -0.02 Korean won 1104.50 1099.00 -0.50 Baht 32.82 32.79 -0.09 Peso 45.04 44.97 -0.17 Rupiah 12138.00 12145.00 +0.06 Rupee 61.85 61.74 -0.17 Ringgit 3.3570 3.3550 -0.06 Yuan 6.1194 6.1213 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.21 105.28 -10.18 Sing dlr 1.3001 1.2632 -2.84 Taiwan dlr 30.781 29.950 -2.70 Korean won 1104.50 1055.40 -4.45 Baht 32.82 32.86 +0.12 Peso 45.04 44.40 -1.43 Rupiah 12138.00 12160.00 +0.18 Rupee 61.85 61.80 -0.07 Ringgit 3.3570 3.2755 -2.43 Yuan 6.1194 6.0539 -1.07