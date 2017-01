UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ議事要旨は新味なしとの見方

(レートを更新しました)

[ニューヨーク 19日 ロイター] -

19日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。午後に連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が公表されたものの、来年利上げが行われるとの市場の見方を変えるような新たな材料は見当たらなかったという。

終盤の取引で、指標10年債 は8/32安。利回りは2.35%と、前日の2.32%から上昇した。

FOMC議事要旨では、物価動向に加え、世界経済や金融市場の不安定な動きなどをめぐり、FRB内で複雑な議論が行われたことが判明した。

議事要旨発表後は当初、「議事要旨がややハト派気味」(ノムラのジョージ・ゴンカルベス氏)との見方から利回りが一時的に押し戻されたものの、その後は再び上昇に転じた。議事要旨のなかに国債売りを手控えるような材料は見当たらなかったためという。

また、中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング が80億ドル規模とみられる起債を翌日に予定しているなか、ファンド勢が国債にヘッジ売りを出したことも相場を圧迫したという。アリババの起債は最大7トランシェで構成され、3年、5年、7年、10年、20年物の固定利付債と、3年、5年物の変動利付債が予定されている。

10月の住宅着工・許可統計は、一戸建ての住宅着工件数が2カ月連続で増加したほか、住宅着工許可件数は全体で6年半ぶりの高水準を記録した。統計を受けて10年債、30年債の各利回りが上昇した。

