UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（20日）＝8本、202億4641万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジＧ７金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─１１ ＜愛称：グッド・セブン １４─１１＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：７８億２１２９万円 販売会社：足利銀行 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１４─１１（円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３００億円 設定額：５６億９８５８万円 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン＜愛称：ＵＳディスカバリー＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３００億円 設定額：６７億２２４３万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：いちよし証券 ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）／（米ドルコース）／（世界通貨分散コース） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 分類：追加型／内外／債券 設定額：合計３００万円／各１００万円 販売会社：いちよし証券 、野村信託銀行 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド＜ラップ＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円 設定額：１００万円（自己設定） 販売会社：いちよし証券