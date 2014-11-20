〔表〕きょうの投信設定（21日）＝3本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 繰上償還条項付シェール関連株ファンド１４―１１（限定追加型） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：今村証券、永和証券、三縁証券、大熊本証券、大山日ノ丸証券、陰陽証券、八幡証券、西京 銀行 野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村時間分散投資「日経２２５・国内債券」（限定追加型）＜愛称：地道にコツコツ＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行