アジア通貨動向（20日）＝概ね下落、ウォンは1年超ぶり安値　中国指標悪化で

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨は概ね下落、ウォンKR W=KFTCは約1年3カ月ぶりの安値をつけた。円安に連れているほか、HSBC/マーク イットが発表した11月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が6カ月ぶり の低水準に沈んだことも、重しとなっている。 ウォン は一時1.0%下落、1ドル=1117.1ウォンと2013年8 月28日以来の安値をつけた。ただ、月末に向けて輸出業者の買いが入り、下げ渋った。 一方、ウォンは対円では上昇し、1円=9.3907ウォンで推移している。ウォン の対円相場は今週18日に1円=9.3800ウォンと、6年ぶりの高値水準をつけた。 緊急利上げ後に上昇していたインドネシアルピア は、利益確定売りで軟化。 半面、シンガポールドル は上昇した。市場筋は中銀の介入を指摘している。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.46 117.98 -0.41 Sing dlr 1.3035 1.3055 +0.15 Taiwan dlr 30.905 30.876 -0.09 Korean won 1114.10 1106.30 -0.70 Baht 32.85 32.81 -0.13 Peso 45.13 45.07 -0.12 Rupiah 12175.00 12145.00 -0.25 Rupee 62.16 61.96 -0.32 Ringgit 3.3640 3.3600 -0.12 Yuan 6.1246 6.1198 -0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.46 105.28 -11.13 Sing dlr 1.3035 1.2632 -3.09 Taiwan dlr 30.905 29.950 -3.09 Korean won 1114.10 1055.40 -5.27 Baht 32.85 32.86 +0.02 Peso 45.13 44.40 -1.62 Rupiah 12175.00 12160.00 -0.12 Rupee 62.16 61.80 -0.58 Ringgit 3.3640 3.2755 -2.63 Yuan 6.1246 6.0539 -1.15