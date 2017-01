米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、世界経済めぐる懸念で逃避買い

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時25分 98*29.00=3.0559% 前営業日終盤 98*16.00=3.0769% 10年債 米東部時間16時22分 99*07.00=2.3382% 前営業日終盤 99*01.50=2.3577% 5年債 米東部時間16時26分 99*12.75=1.6271% 前営業日終盤 99*10.50=1.6420% 2年債 米東部時間16時22分 99*23.50=0.5126% 前営業日終盤 99*22.75=0.5246% 20日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。中国、欧州の製造業購 買担当者景気指数(PMI)統計が弱かったことで、世界経済の先行きをめぐる不安から 安全資産とされる米国債に買いが入った。 午後終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.33%と 、前日の2.36%から低下した。 Tボンド先物12月限 は11/32高の141─18/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32高の126─18/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (unch)