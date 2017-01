UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、世界経済めぐる懸念で逃避買い

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*30.50=3.0535% 前営業日終盤 98*16.00=3.0769% 10年債 米東部時間17時05分 99*07.00=2.3382% 前営業日終盤 99*01.50=2.3577% 5年債 米東部時間17時05分 99*12.50=1.6288% 前営業日終盤 99*10.50=1.6420% 2年債 米東部時間17時05分 99*23.75=0.5086% 前営業日終盤 99*22.75=0.5246% 20日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。中国、欧州の製造業購 買担当者景気指数(PMI)統計が弱かったことで、世界経済の先行きをめぐる不安から 安全資産とされる米国債に買いが入った。 朝方発表された米指標が底堅い内容となり、序盤の取引では利回りが上昇する場面も あったが、中国や欧州のさえない指標がこれを打ち消した。 10月の米消費者物価指数 (CPI)統計は、コア指数が前月比0.2%上昇と、 5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。また10月の米中古住宅販売は前月比1.5%増の年 率526万戸と、昨年9月以来の高水準となったほか、新規失業保険申請件数は前週比2 000件減の29万1000件と、10週連続で30万件を下回った。 午後終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.33%と 、前日の2.36%から低下した。 30年債 は8/32高。利回りは前日は3.07%から3.05%に低下 した。 130億ドルの9年9カ月物インフレ指数連動債(TIPS)のリオープン(銘柄統 合)入札に対する需要が堅調だったことも、米国債価格を支援した。外国人投資家の引き 合いが強く、応札倍率は2.57倍となった。 ノムラの米金利戦略部門責任者、ジョージ・ゴンカルベス氏は「とりわけCPI統計 が予想を上回ったこともあり、最近軟調だったTIPSに需要が戻りつつあるようだ」と 指摘した。 ただ中国アリババ による初のドル建て債が米国債の上値を抑えた。関係筋に よると、発行予定枠80億ドルに対し、およそ550億ドルの需要が集まった。 Tボンド先物12月限 は11/32高の141─18/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32高の126─18/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (unch)