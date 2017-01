UPDATE 1-米国の日本株ファンド、10億ドルの資金流入　4週連続で流入超

(内容を追加しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リ ッパーがまとめた米国ファンドの週間調査(11月19日までの週)によると、日本株フ ァンドへ資金流出入は10億ドルの流入超となった。流入超は4週連続。 リッパーのシニアアナリスト、バリー・フェネル氏は「一部の投資家は、日本株全般 に極めて強気の見方をしている」と指摘。日本経済の先行きは引き続き不透明だが、「短 期的な勝ち組は当然存在し、それは日本株のようだ」との見方を示した。 日経平均 は12日引けから19日までの間に、0.53%上昇している。 株式ファンド全体では5億7100万ドルの流入超。株式ミューチュアルファンドが 1億2200万ドルの流入超、株式上場投信(ETF)は4億4900万ドルの流入超だ った。 課税債券ファンドは15億ドルの流入超。9週連続の流入超となった。 各ファンドの資金フローは以下の通り。 Sector Flow Chg % Assets Assets Count ($Bil) ($Bil) All Equity Funds 0.571 0.01 5,081.382 11,305 Domestic Equities -0.519 -0.01 3,669.249 8,140 Non-Domestic Equities 1.091 0.08 1,412.133 3,165 All Taxable Bond Funds 1.523 0.07 2,254.505 5,864 All Money Market Funds 7.797 0.33 2,347.787 1,296 All Municipal Bond Funds 0.590 0.18 333.683 1,472