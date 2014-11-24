25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 月例経済報告関係閣僚会議・終了後に１１月月例経済報告公表 0850 日銀政策決定会合議事要旨（10月31日分） 0850 １０月企業向けサービス価格指数 1000 閣議・閣議後会見 1000 黒田日銀総裁講演（名古屋） 1030 １０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1100 自民党総務会 1100 ファミリーマート 商品政策発表会 1300 中曽日銀副総裁講演（都内、全編英語） 1345 黒田日銀総裁会見（名古屋） 1500 自民党全国幹事長会議 1530 経団連会長会見 1930 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）エコノミックアウトルック ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（金） ◇指標 14:00 メキシコ：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 01:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル参加（ソウル） 14:30 タルーロ米ＦＲＢ理事が上院で証言「現物商品」 １１月２４日（月） ◇指標 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Nov 13:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Oct 14:00 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札 １１月２５日（火） ◇指標 00:00 第３・四半期シンガポールＧＤＰ改定値 07:00 独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q3 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Oct 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Oct 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米ＧＤＰ改定値（商務省） Q3 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Sep 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Sep 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省５年債入札 「ユーロプラス・フィナンシャル・フォーラム」（東京） ノワイエ仏中銀総裁、マクロン仏経済・産業・デジタル相、中曽宏・日銀副総裁が出席 ◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard 25 Nov BMO Q3 2014 Tiffany & Co