［２１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 24 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：月例経済報告関係閣僚会議 終了後に１１月月例経済報告公表 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1030 日本：１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1100 日本：ファミリーマート 商品政策発表会プレミアム商品の戦略について発表
1300 日本：中曽日銀副総裁講演（都内、全編英語） 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋）
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省５年債入札 「ユーロプラス・フィナンシャル・フォーラム」（東京）
ノワイエ仏中銀総裁、マクロン仏経済・産業・デジタル相、中曽宏・日銀副総裁が出席
◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard 25 Nov BMO Q3 2014 Tiffany & Co
Wednesday, 26 November, 2014---------------------------------------------- 1030 日本：白井日銀審議委員講演（広島） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：４０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：白井日銀審議委員記者会見（広島） 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 Thursday, 27 November, 2014---------------------------------------------- 1000 日本：パナソニック 藤沢スマートタウン開所式 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント ＯＰＥＣ総会
◇休場 米：感謝祭
Friday, 28 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1230 日本：ロイター１１月国際投資戦略調査 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 米ブラック・フライデー（クリスマス商戦突入）
Monday, 01 December, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：7─9月法人企業統計 ●海外分● ◇イベント 22:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演
Tuesday, 02 December, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1500 日本：ファーストリテイリング １１月国内ユニクロ既存店売上高速報 1530 日本：村田製作所 村田社長会見 ●海外分● ◇イベント 13:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演
Wednesday, 03 December, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 Thursday, 04 December, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 Friday, 05 December, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ◇休場 タイ Monday, 08 December, 2014---------------------------------------------- 0830 日本：12月ロイター短観 0850 ７─９月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） Tuesday, 09 December, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0830 日本：12月ロイター企業調査 1500 日本：11月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Wednesday, 10 December, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：10─12月法人企業景気予測調査 1400 日本：11月消費動向調査（内閣府） Thursday, 11 December, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：10月第３次産業活動指数（経済産業省） Friday, 12 December, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇決算予定 PETROBRAS 3RD QTR EARNINGS DEC. 12
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内予定には一部の経済指標を含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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