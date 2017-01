アジア通貨動向（21日）＝上昇、円の反発受け

[シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場は上昇。日本の麻 生太郎財務相が、最近の円安進行についてけん制したことを受け、円が反発したことが背 景。ただ、大方のアジア通貨は週間で下落する見通し。 韓国ウォン はショートカバーや月末の決済を控えた輸出業者からの需要を 背景に、15カ月ぶり安値から回復。マレーシアリンギ も、ショートポジション の縮小で上昇している。 ただ、市場筋やアナリストによると、全般的な円安トレンドは続く見込みで、アジア 通貨が一段高になる可能性は低いとみられる。 大方のアジア通貨はすでに週間で下落する見通しとなっている。トムソン・ロイター のデータによると、ウォンは対ドルで今週1.1%安で、4週連続で下落する見込み。 台湾ドル は0.5%安、リンギは0.3%安。インドルピー とフィ リピンペソ もそれぞれ0.2%下落している。 一方、インドネシアルピア はトレンドに逆行し上昇。ジョコ・ウィドド大統 領が燃料価格の引き上げを決定したとなどに支援されている。 中国人民元 も上昇。上海・香港市場の株式相互取引が始まり、資金流入期 待が高まっている。 *0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.69 118.20 +0.43 Sing dlr 1.2979 1.2999 +0.15 Taiwan dlr 30.920 31.015 +0.31 Korean won 1112.20 1115.10 +0.26 Baht 32.77 32.81 +0.14 Peso 45.02 45.07 +0.12 Rupiah 12165.00 12170.00 +0.04 Rupee 61.85 61.94 +0.15 Ringgit 3.3550 3.3668 +0.35 Yuan 6.1226 6.1245 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.69 105.28 -10.55 Sing dlr 1.2979 1.2632 -2.67 Taiwan dlr 30.920 29.950 -3.14 Korean won 1112.20 1055.40 -5.11 Baht 32.77 32.86 +0.29 Peso 45.02 44.40 -1.38 Rupiah 12165.00 12160.00 -0.04 Rupee 61.85 61.80 -0.07 Ringgit 3.3550 3.2755 -2.37 Yuan 6.1226 6.0539 -1.12