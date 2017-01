米金融・債券市場＝長期国債利回り低下、ドラギＥＣＢ総裁のＱＥ発言で

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*20.00=3.0191% 前営業日終盤 98*30.50=3.0535% 10年債 米東部時間16時48分 99*14.50=2.3117% 前営業日終盤 99*07.00=2.3382% 5年債 米東部時間17時05分 99*15.50=1.6091% 前営業日終盤 99*12.50=1.6288% 2年債 米東部時間15時44分 99*24.00=0.5051% 前営業日終盤 99*23.75=0.5086% 21日の米金融・債券市場では、薄商いのなか長期国債価格が上昇、利回りは低下し た。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が経済の下支えに向け一段の措置を講じる用意を 示したことでユーロ圏国債利回りが低下するなか、米国債もそうした動きにつられる格好 となった。 ドラギ総裁は、「過度に低い」インフレを早期に押し上げるため必要な措置を講じる 必要があると述べ、ユーロ圏経済を支援する追加緩和措置の可能性に言及した。今後数カ 月以内にユーロ圏経済が改善する兆しはないと指摘し、現在の措置がインフレ押し上げに つながらなかった場合、流動性供給プログラムを強化する方針を示した。 この日は、ドラギ総裁総裁発言に加え、中国で約2年ぶりに行われた利下げを手がか りに株高となった。国債は通常、株式と反対の動きをとるが、この日は株高、債券高の展 開だった。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.31%と、前 日の2.34%から低下した。クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の国債金利戦略部 長、デービッド・キーブル氏は、ある水準における国債買いというのが市場で共通のテー マになっていると指摘。2.40%が一つの節目になると述べた。 30年債 は17/32高。利回りは3.02%で、前日の3.05%から 低下した。 来週は24日に280億ドルの2年債、25日に350億ドルの5年債、26日に2 90億ドルの7年債入札を実施されるほか、25日には130億ドルの2年物変動利付債 (FRN)のリオープン(銘柄統合)入札も実施される。 Tボンド先物12月限 は14/32高の142。 Tノート先物12月限 は4/32高の126─22/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.25)