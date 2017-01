アジア通貨動向（24日）＝総じて上昇、中国利下げやＥＣＢ総裁発言を好感

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨は総じて上昇。中国の 利下げを受け、投資家のリスク志向が高まっている。市場では、中国がさらに景気刺激策 を導入するのではないかとの期待が広がっている。 複数の関係筋によると、中国指導部・人民銀行(中央銀行)には追加利下げと預金準 備率引き下げの用意がある。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が追加緩和の可能性を示唆したことも支援材料 。 マレーシアリンギ が上昇を主導。 マレーシア政府が、財政健全化に向け、 ガソリンとディーゼル燃料の補助金を12月1日に撤廃すると発表したことが好感されて いる。 *0135GMT(日本時間午前10時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.64 117.80 +0.14 Sing dlr 1.2983 1.2993 +0.08 Taiwan dlr 30.894 31.005 +0.36 Korean won 1110.20 1113.80 +0.32 Baht 32.74 32.80 +0.17 Peso 44.92 44.98 +0.13 Rupiah 12120.00 12145.00 +0.21 Rupee 61.76 61.76 +0.00 Ringgit 3.3400 3.3555 +0.46 Yuan 6.1290 6.1249 -0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.64 105.28 -10.51 Sing dlr 1.2983 1.2632 -2.70 Taiwan dlr 30.894 29.950 -3.06 Korean won 1110.20 1055.40 -4.94 Baht 32.74 32.86 +0.37 Peso 44.92 44.40 -1.17 Rupiah 12120.00 12160.00 +0.33 Rupee 61.76 61.80 +0.06 Ringgit 3.3400 3.2755 -1.93 Yuan 6.1290 6.0539 -1.23