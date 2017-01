UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格若干上昇、2年債入札受け

(情報を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*21.00=3.0175% 前営業日終盤 99*20.00=3.0191% 10年債 米東部時間17時05分 99*16.50=2.3046% 前営業日終盤 99*14.50=2.3117% 5年債 米東部時間17時01分 99*16.75=1.6008% 前営業日終盤 99*15.50=1.6091% 2年債 米東部時間15時40分 99*24.50=0.4971% 前営業日終盤 99*24.00=0.5051% 24日の米金融・債券市場では、2年債入札を受け、国債価格が若干上昇した。27 日の感謝祭の祝日を前に薄商いとなるなか、月末特有の買いが入ったことで価格は上向い た。 この日実施された280億ドルの2年債入札では、応札倍率が3.71倍と、201 3年12月以来の高水準となり、連邦準備理事会(FRB)の利上げ観測にもかかわらず 、短期債への需要が旺盛なことが示された。入札を受け、30年債利回りは1週間ぶりの 低水準をつけた。 FRBが利上げを実施した場合、短期債が最も大きく影響を受ける。CRTキャピタ ルのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は、「FRBの政策に対するタカ派 的な見方であると解釈するのは難しい」としている。 財務省はこの日に2年債入札に続き、25日に350億ドルの5年債、26日に29 0億ドルの7年債入札を実施。25日には130億ドルの2年物変動利付債(FRN)の リオープン(銘柄統合)入札も実施する。 朝方の取引では、一連の入札を控え、特に長期債に対する圧力が高まり、国債価格は 若干下落していた。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは2.30%と、前週21 日の2.32%から低下した。2年債 はほぼ横ばい。 ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は、こ の日は重要な経済指標の発表もなく、FRBの金融政策の行方を示す手掛かりなども新た に出なかったため、 国債価格は狭いレンジ内での動きにとどまったと指摘。 今週は27日は感謝祭のため休場、28日は短縮取引となる。 Tボンド先物12月限 は2/32高の142─2/32。 Tノート先物12月限 は3/32高の126─25/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.25)