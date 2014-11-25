26日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場：日本ＰＣサービス がセントレックスに （公開価格480円） 1030 白井日銀審議委員講演（広島） 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 白井日銀審議委員記者会見（広島） 1430 パナソニック エコソリューションズ社 吉岡社長会見 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 日銀上期決算 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２５日（火） ◇指標 07:00 独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q3 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米ＧＤＰ改定値（商務省） Q3 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Sep 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Sep 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省５年債入札 ◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard 25 Nov BMO Q3 2014 Tiffany & Co ２６日（水） ◇指標 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Oct 09:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q3 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米耐久財受注（商務省） Oct 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Oct 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Nov 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Oct 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Oct ◇イベント 09:10 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 18:00 米財務省７年債入札