アジア通貨動向（25日）＝大半が堅調、対米ドルでの円と人民元上昇につれ高

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が小幅上昇している。この日、対米ドルで円が上昇していることや、前週末21日 の予想外の利下げを受け下落していた人民元が上昇に転じたことなどが背景。 マレーシアリンギ は、国内トレーダーらによるショートカバーが入って上昇 した。 シンガポールドル も小幅高。この日発表された2014年第3・四半期の国 内総生産(GDP)改定値は季節調整済みの前期比年率3.1%増となり、市場予想を上 回った。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「大半のアジア通貨が 、円と人民元の上昇につれ高となっている。ただ、すべての通貨が恩恵を受けているわけ ではない」とコメント。「特にウォンは、最近の円安地合いによる影響は避けられない」 と述べた。 ウォン は軟調。対ドルでの年初来の下落率は5.2%と、地域で最もパフ ォーマンスが低くなっている。 フィリピンペソ は、電子機器の輸出が鈍化しているとの懸念から弱含んだ 。 インドネシアルピア は、国内輸出企業などからの期末のドル需要により下落 した。 *0425GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.96 118.28 +0.27 Sing dlr 1.3024 1.3028 +0.03 Taiwan dlr 30.908 31.010 +0.33 Korean won 1112.90 1112.30 -0.05 Baht 32.79 32.83 +0.13 Peso 44.97 44.91 -0.13 Rupiah 12167.00 12148.00 -0.16 Rupee 61.99 61.94 -0.09 Ringgit 3.3465 3.3520 +0.16 Yuan 6.1405 6.1417 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.96 105.28 -10.75 Sing dlr 1.3024 1.2632 -3.01 Taiwan dlr 30.908 29.950 -3.10 Korean won 1112.90 1055.40 -5.17 Baht 32.79 32.86 +0.22 Peso 44.97 44.40 -1.28 Rupiah 12167.00 12160.00 -0.06 Rupee 61.99 61.80 -0.31 Ringgit 3.3465 3.2755 -2.12 Yuan 6.1405 6.0539 -1.41