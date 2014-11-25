〔表〕米2年物ＦＲＮ入札の最高マージンは0.068％＝財務省

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［ワシントン ２５日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.068％ 平均マージン 0.065％ 最低マージン 0.050％ 落札価格 99.970737 最高利回り落札比率 93.99％ カバー（応札倍率） 4.00倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,072,600 応札総額 52,044,730,100 競争入札 12,992,342,500 非競争入札 7,730,100 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 41,610,000,000 プライマリーディーラー落札 5,555,910,000 直接入札者応札 1,950,000,000 直接入札者落札 700,000,000 間接入札者応札 8,477,000,000 間接入札者落札 6,736,432,500 発行日 2014年11月28日 償還日 2016年10月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828F70
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