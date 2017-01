UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り低下、堅調な5年債入札受け

(情報を追加し、表のレートを更新します) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*23.00=2.9636% 前営業日終盤 99*21.00=3.0175% 10年債 米東部時間17時03分 99*29.50=2.2588% 前営業日終盤 99*16.50=2.3046% 5年債 米東部時間16時43分 99*21.50=1.5694% 前営業日終盤 99*16.75=1.6008% 2年債 米東部時間16時44分 99*30.50=0.5236% 前営業日終盤 99*24.50=0.4971% 25日の米金融・債券市場では、好調な5年債入札を受け、国債利 回りが低下。とりわけ長期債利回りは約1カ月ぶりの低水準をつけた。 アナリストによると、月末買いが350億ドルの5年債入札の需要 を押し上げたと指摘した。米債利回りが海外市場で過去最低水準をつけ ていたことも、一段の買いを誘った。 5年債入札では、応札倍率が2.91倍と、3月以来の高水準とな った。 RBSセキュリティーズの米債ストラテジスト、タイラー・タッチ 氏は「米債に対する信任投票」と指摘した。 また、米国債先物取引の出来高が一時急増したことを受け、30年 債利回りは一時2.964%と、10月22日以来の低水準となった。 指標10年債利回りも約1カ月ぶりの水準となる2.26%に低下した 。 朝方の取引では、第3・四半期の米国内総生産(GDP)改定値が 上方修正されたことを受け、利回りは一時下げ渋っていた。 終盤の取引では、10年債 は14/32高、利回りは 2.26%に低下した。 30年債 は1ポイント高、利回りは2.97%に低下 した。 既発の5年債 は5/32高、利回りは1.57%。入札 直後には、1週間ぶりの低水準となる1.568%をつけた。 Tボンド先物12月限 は29/32高の142─31/3 2。 Tノート先物12月限 は11/32高の127─04/3 2。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 (-3.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.25)