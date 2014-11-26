27日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場：ＣＲＩ・ミドルウェア がマザーズに （公開価格2400円） トーセイ・リート投資法人 投資証券 が東証ＲＥＩＴに （公開価格10万3000円） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1100 １０月自動車８社生産実績 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（水） ◇指標 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Oct 09:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q3 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米耐久財受注（商務省） Oct 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Oct 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Nov 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Oct 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Oct ●海外分● ◇イベント 09:10 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 18:00 米財務省７年債入札 ２７日（木） ◇指標 00:30 第３・四半期豪設備投資 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q3 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Nov 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Nov 11:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Nov 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Dec ●海外分● ◇イベント ＯＰＥＣ総会