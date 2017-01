アジア通貨動向（26日）＝上昇、米消費者信頼感指数の低下で

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が対米ドルで上昇。前日に発表された11月の米消費者信頼感指数が予想に反して 低下し、6月以来の低水準である88.7となり、米ドルが売られたことが背景となった 。円の上昇につれ高となった面もある。 ウォン と2週間ぶりの高値。一時1ドル=1106.2ウォンまで上昇し た。輸出企業による期末のウォン需要を受けて買われた。株式相場の続伸も支援材料。 台湾ドル も2週間ぶりの高値圏となり、30.835台湾ドルを付ける場面 もあった。海外金融機関からの買いが入った。 マレーシアリンギ は1週間半ぶりの高値水準。ノンデリバラブル・ フォワ ード につれて上昇した。 ただ、同日発表となった第3・四半期の米国内総生産(GDP)改定値は予想を上回 る伸びを記録しており、投資家らはアジア通貨の一段の上昇には懐疑的だ。 OCBCバンク(華僑銀行)の外為ストラテジスト、Emmanuel Ng氏は顧客向けリポ ートで「アジア地域のファンダメンタルズに関する展望は依然として不確かであり、同地 域の通貨の米ドルに対する上昇余地は限られている」との見方を示した。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.80 117.98 +0.15 Sing dlr 1.3005 1.3007 +0.02 Taiwan dlr 30.870 30.966 +0.31 Korean won 1106.90 1109.10 +0.20 Baht 32.78 32.83 +0.14 Peso 44.93 44.97 +0.09 Rupiah 12167.00 12159.00 -0.07 Rupee 61.83 61.86 +0.05 Ringgit 3.3460 3.3530 +0.21 Yuan 6.1341 6.1365 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.80 105.28 -10.63 Sing dlr 1.3005 1.2632 -2.87 Taiwan dlr 30.870 29.950 -2.98 Korean won 1106.90 1055.40 -4.65 Baht 32.78 32.86 +0.24 Peso 44.93 44.40 -1.19 Rupiah 12167.00 12160.00 -0.06 Rupee 61.83 61.80 -0.05 Ringgit 3.3460 3.2755 -2.11 Yuan 6.1341 6.0539 -1.31 ($1 = 30.8670 Taiwan dollar)