［２６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Wednesday, 26 November, 2014--------------------------------------- 1430 パナソニック エコソリューションズ社 吉岡社長会見 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 日本 日銀上期決算 ●海外分● ◇イベント 09:10 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 18:00 米財務省７年債入札

Thursday, 27 November, 2014------------------------------------------ 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1100 １０月自動車８社生産実績 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント ＯＰＥＣ総会

◇休場 米：感謝祭

Friday, 28 November, 2014------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：10月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.09倍） 0830 日本：10月労働力調査（総務省）（予測中央値：3.6％） 0830 日本：10月家計調査・実質消費支出（総務省）（予測中央値：前年比─5.1％） 0830 日本 １０月消費者物価指数 0850 日本：10月商業販売統計経産省） 0850 日本：10月鉱工業生産速報（経産省） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) （財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1230 日本：１１月国際投資戦略調査 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：10月住宅着工戸数（国交省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 米ブラック・フライデー（クリスマス商戦突入）

Monday, 01 December, 2014------------------------------------------ 0850 日本：7─9月法人企業統計 0850 日本：新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1200 １１月国内新車販売台数（自販連・全軽自協） ●海外分● ◇イベント 22:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演 ＥＵ財務相会合 Tuesday, 02 December, 2014------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本 １１月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：10年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：30年利付国債（12月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：10年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1500 日本：１１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 日本：10年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1530 村田製作所社長会見 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 13:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 14:30 インド：中銀金利発表 Wednesday, 03 December, 2014------------------------------------------ 0850 日本：新型窓口販売方式による10年利付国債の発行条件等（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

●海外分● ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 19:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が対話形式の講演会に参加 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） Thursday, 04 December, 2014------------------------------------------ 0850 日本；対外及び対内契約売買等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本 佐藤日銀審議委員が講演（高知） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1400 日本 佐藤日銀委員が会見（高知） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外分● ◇イベント 00:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 Friday, 05 December, 2014------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：１０月景気動向指数 ●海外分● ◇イベント 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

◇休場 タイ Monday, 08 December, 2014------------------------------------------ Time Unknown 日本：11月景気ウォッチャー調査（内閣府） 0830 日本：12月ロイター短観 0850 ７─９月期GDP２次速報（内閣府） 0850 日本：１１月貸出・預金動向（日銀） ●海外分● ◇イベント 13:30 米労働市場情勢指数（ＦＲＢ） 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 Tuesday, 09 December, 2014------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：12月ロイター企業調査 0850 日本：１１月マネーストック（日銀） 1500 日本：11月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Wednesday, 10 December, 2014------------------------------------------ 0850 日本：10─12月法人企業景気予測調査 （内閣府） 0850 日本：１１月企業物価指数（日銀） 1400 日本：11月消費動向調査(内閣府）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。