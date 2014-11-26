再送-〔表〕米7年債入札の最高落札利回りは1.960％＝財務省

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(検索コードを修正して再送します) ［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米財務省によると、７年債入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 1.960％ 平均落札利回り 1.922％ 最低落札利回り 1.850％ 落札価格 99.446691 最高利回り落札比率 23.39％ カバー（応札倍率） 2.63倍 （以下の単位はドル） 落札総額 29,000,046,300 応札総額 76,409,096,300 競争入札 28,978,250,000 非競争入札 21,796,300 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 53,565,000,000 プライマリーディーラー落札 10,759,695,500 直接入札者応札 5,969,000,000 直接入札者落札 3,721,847,500 間接入札者応札 16,853,300,000 間接入札者落札 14,496,707,000 発行日 2014年12月01日 償還日 2021年11月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828G53
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