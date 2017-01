UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、軟調な指標など受け逃避買い

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*29.00=2.9542% 前営業日終盤 100*23.00=2.9636% 10年債 米東部時間17時05分 100*01.50=2.2447% 前営業日終盤 99*29.50=2.2588% 5年債 米東部時間17時02分 99*22.75=1.5604% 前営業日終盤 99*21.50=1.5694% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.75=0.5197% 前営業日終盤 99*30.50=0.5236% 26日の米金融・債券市場では国債利回りが低下。朝方発表された米経済指標が軒並 み市場予想を下回ったことで米債への逃避買いが膨らみ、指標10年債利回りは約1カ月 ぶりの水準に低下したほか、30年債利回りは連日で約1カ月ぶりの低水準をつけた。 ユーロ圏債利回りが過去最低水準近辺で推移していることも、米債利回り低下の背景 となっている。 また、27日の感謝祭の祝日を控え薄商いとなったことで、相場の動きは誇張された 。 アナリストは、一連の軟調な指標は米連邦準備理事会(FRB)による低金利維持の 根拠になると指摘。ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券販売・取引主任のデイビ ッド・コアード氏は一連の指標について、「FRBによる引き締めが差し迫っていないと の見方を支える内容となった」と述べた。 10年債 は7/32高、利回りは2.24%。一時、10月23日以来 の低水準となる2.2289%をつけた。 30年債は14/32高、利回りは2.94%。一時2.9369%と、10月21 日以来の水準に低下した。 米指標では、10月の消費支出が前月比0.2%増となったものの、市場予想には届 かなかった。また、企業の設備投資の先行指標とされる航空機除く非国防資本財(コア資 本財)は同1.3%減と、予想の1.0%増に反し減少した。 また、新規失業保険週間申請件数は予想に反し、31万3000件に増加。9月以来 初めて30万件を超えた。 コンスタンシオ欧州中央銀行(ECB)副総裁が国債買い入れについて来年第1・四 半期にも判断が可能と発言したことを受けてユーロ圏債利回りは低下し、過去最低水準近 辺で推移した。 ソシエテ・ジェネラルの米債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「追加緩和実施 に向けたコメントのトーンは強さを増している」と述べた。 同日実施された総額290億ドルの米7年債入札は、応札倍率が2月以来の高水準と なる2.63倍となった。アナリストは、月末買いが需要を支えたと指摘した。 Tボンド先物12月限 は15/32高の143─14/32。 Tノート先物12月限 は7.50/32高の127─11.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.75)