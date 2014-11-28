UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝24本、938億2863万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 「常陽」世界優先証券ファンド２０１４１１（ヘッジあり） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：２２０億円 設定額：６０億７２６７万円 販売会社：常陽銀行 世界優先証券ファンド２０１４１１（ヘッジあり） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：１４１億９４５４万円 販売会社：十八銀行 、広島信用金庫 ＳＭＢＣ世界優先証券ファンド２０１４１１ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５５０億円 設定額：７３億８３２７万円 販売会社：三井住友銀行 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─１１ ＜愛称：グッド・セブン・プラス１４─１１＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：１７６億３７９９万円 販売会社：大垣共立銀行 、東京スター銀行 ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─１１ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：２１億２０８６万円 販売会社：大和証券 ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：３５０億円 設定額：１１０億５１２３万円 販売会社：大和証券 ＮＢストラテジック・インカム・ファンド＜ラップ＞ 米ドルコース／円コース／世界通貨分散コース 大和証券投資信託委託 設定上限額：米ドル・円コース各１００万円／世界通貨分散コース１２００万円（いずれも自己設定） 設定額：米ドル・円コース各１００万円／世界通貨分散コース１２００万円 販売会社：いちよし証券 東京海上Ｒｏｇｇｅグローバルハイブリッド証券プラス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：プラッシー＞ 東京海上アセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）７億４９８５万円／（為替ヘッジなし）１８億９５４２万円 販売会社：百五証券 ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─１１ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：６０１６万円 販売会社：北陸銀行、日興アセットマネジメント 米ドル建て日本社債ファンド（早期償還条項付）２０１４─１１＜ジャパン・コレクション＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：２００億円 設定額：３９億３５２５万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 米ドル建て好金利債券ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─１１／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─１１ ＜愛称：イールド・コレクション＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：為替ヘッジあり４００億円／為替ヘッジなし２００億円かつ合計で４００億円 設定額：為替ヘッジあり２２億５５８４万円／為替ヘッジなし５４億１８７２万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：１０００億円 設定額：１８億６１２１万円 販売会社：ＳＢＩ証券、高木証券 、むさし証券 インベスコ プレミア・プラス・ファンド＜愛称：真分散革命＞ インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：４億７０８１万円 販売会社：あかつき証券、ＳＢＩ証券、西村証券、マネックス証券、三津井証券 ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド （為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：各２００億円 設定額：毎月分配型５億００８３万円／年２回決算型６５５５万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 三井住友・Ｊリートアクティブファンド＜ラップ＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０億円 設定額：１００万円 販売会社：いちよし証券 ＳＭＴ 新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０億円 設定額：２億円 販売会社：三井住友信託銀行、マネックス証券、ＳＢＩ証券 ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行、マネックス証券、ＳＢＩ証券 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／（豪ドル投資型） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：（米ドル投資型）１３０億２１２３万円／（豪ドル投資型）４９億１７６３万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行