1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 フュージョンパートナー 、東証２部から アルインコ 、東証２部から 東証２部指定 ウインテスト 、マザーズから アルチザネットワークス 、マザーズから アルデプロ 、マザーズから 0850 7─9月法人企業統計 （財務省） 0850 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1100 ホンダ新型ＨＶセダン「グレイス」発表 1200 １１月国内新車販売台数（自販連・全軽自協） 1300 党首討論会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（金） ◇指標 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Oct 11:00 ブラジル：ＧＤＰ Q3 12:00 インド：ＧＤＰ Q2 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q3 ●海外分● ◇イベント 米ブラック・フライデー １日（月） ◇指標 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Nov 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Nov [FRRPMI=ECI ] 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Nov 11:30 インド：経常収支 Q3 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ●海外分● ◇イベント 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 18:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加 22:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演