［２８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Monday, 01 December, 2014--------------------------------------------------------- 0850 日本：新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1200 １１月国内新車販売台数（自販連・全軽自協） 1300 日本：党首討論

●海外分● ◇イベント 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 22:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演 Tuesday, 02 December, 2014--------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本 １１月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：10年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：30年利付国債（12月債）の発行予定額等 1245 日本：10年利付国債の入札結果 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1500 日本：１１月国内ユニクロ既存店売上高速報 （ファーストリテイリング） 1515 日本：10年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1530 村田製作所社長会見 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 05:30 インド：中銀金利発表 13:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 20:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が学生との対話に参加 Wednesday, 03 December, 2014--------------------------------------------------------- 0850 日本：新型窓口販売方式による10年利付国債の発行条件等（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ●海外分● ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 19:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が対話形式の講演会に参加 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） Thursday, 04 December, 2014--------------------------------------------------------- 0850 日本；対外及び対内契約売買等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本 佐藤日銀審議委員が講演（高知） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1400 日本 佐藤日銀委員が会見（高知） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外分● ◇イベント 00:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 Friday, 05 December, 2014--------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 Monday, 08 December, 2014--------------------------------------------------------- 0850 ７─９月期GDP２次速報（内閣府） 0850 日本：１１月貸出・預金動向（日銀） ●海外分● ◇イベント 13:30 米労働市場情勢指数（ＦＲＢ） 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 Tuesday, 09 December, 2014--------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：12月ロイター企業調査 0850 日本 １１月マネーストック 1500 日本：11月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札 Wednesday, 10 December, 2014--------------------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 Thursday, 11 December, 2014--------------------------------------------------------- 0850 日本：10月第３次産業活動指数（経済産業省） ●海外分● ◇イベント ＥＣＢが第２回ＴＬＴＲＯ実施 フィリピン：中銀金利発表 ＮＺ中銀金融政策発表（日本時間午前５時） 米暫定予算の期限 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 Friday, 12 December, 2014--------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊一部の国内経済指標を含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。