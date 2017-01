米金融・債券市場＝利回り低下、ディスインフレ兆候で買い

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間14時05分 102*04.00=2.8934% 10年債 米東部時間14時05分 100*22.00=2.1728% 5年債 米東部時間14時05分 100*01.00=1.4935% 2年債 米東部時間14時05分 100*01.50=0.4764% 28日の米金融・債券市場では、ディスインフレの兆候が出ていることに加え、月末 特有の買いが入ったことで、国債利回りが低下した。ただ前日の感謝祭の祝日に続き、こ の日は短縮取引となったため商いは薄かった 石油輸出国機構(OPEC)の減産見送りを受け原油価格が急落するなか、米国のイ ンフレ期待が低下し、米国債の買い要因となった。アナリストは、低インフレ下では債券 の価値が下がるリスクが低減するため、市場参加者は売りにあまり意欲的でなくなると指 摘している。 CMEグループのフェドウオッチによると、連邦準備理事会(FRB)が来年9月ま でに利上げに踏み切るとの予想が50%を下回ったのに対し、10月の利上げ開始予想は 68%。アクション・エコノミクスの債券部門ディレクター、キム・ルパート氏は、「物 価圧力が低迷し続ければ、FRBは(利上げ開始を)遅らせる可能性があると見ているF RBウオッチャーは多い」としている。 10年債 利回りは2.1658%と、10月21日以来の水準に低下。 終盤の取引では2.17%で推移した。 30年債 利回りも低下し、2.888%と10月16日以来の低水準を 付けた。終盤では2.89%となっている。 Tボンド先物12月限 は20/32高の144─2/32。 Tノート先物12月限 は9.50/32高の127─21/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-3.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-3.75)