〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 01Dec 0:00 KR 製造業ＰＭＩ Nov 0 48.7 01Dec 0:00 KR 貿易収支 Nov bln $ 0 7.40 01Dec 1:00 CN 製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov ip 50.6 12 50.8 01Dec 1:45 CN 製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Nov 0 50.0 01Dec 3:00 ID 製造業ＰＭＩ Nov 0 49.2 01Dec 4:00 ID インフレ率 Nov % 6.06 14 4.83 01Dec 4:30 TH ＣＰＩ（前年比） Nov % 1.30 13 1.48 01Dec 5:00 IN 製造業ＰＭＩ Nov ip 51.2 5 51.6 01Dec 9:00 EZ 製造業ＰＭＩ改定値 Nov ip 50.4 34 50.4 01~08 11:30 IN 経常収支 Q3 bln -10.2 15 -7.80 Dec 0 01Dec 14:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 0 54.7 01Dec 15:00 US ISM製造業価格指数 Nov ip 52.3 8 53.5 01Dec 15:00 US ＩＳＭ製造業景気指数 Nov ip 58.0 44 59.0 01Dec 23:00 KR ＣＰＩ（前年比） Nov % 1.2 15 1.2 02Dec US 自動車販売台数 Nov m 16.60 24 16.46 02Dec 0:30 AU 経常赤字 Q3 bln mo 13.65 18 13.70 02Dec 0:30 AU 住宅着工許可件数 Oct % 5.0 19 -11.0 02Dec 5:30 IN 中銀金利発表 N/A % 8.00 45 8.00 02Dec 10:00 EZ 生産者物価指数（前月比） Oct % -0.3 9 0.2 02Dec 10:00 EZ 生産者物価指数（前年比） Oct % -1.3 11 -1.4 02Dec 11:00 BR 鉱工業生産（前月比） Oct % 0.20 13 -0.20 02Dec 12:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % 0 2.2 02Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 4.2 02Dec 15:00 US 建設支出 Oct % 0.5 26 -0.4 03Dec : PL 中銀金利発表 Dec % 2.00 25 2.00 03Dec : BR 中銀金利発表 03Dec 0:30 AU GDP（前年比） Q3 % 3.1 20 3.1 03Dec 0:30 AU GDP（前期比） Q3 % 0.7 20 0.5 03Dec 1:00 CN 非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 0 53.80 03Dec 1:45 CN サービスＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Nov 0 52.9 03Dec 5:00 IN サービスＰＭＩ Nov 0 50.0 03Dec 6:45 CH ＧＤＰ（前期比） Q3 % 0.3 10 0.2 03Dec 8:00 TR ＣＰＩ（前月比） Nov % 0.30 18 1.90 03Dec 9:00 EZ 総合ＰＭＩ改定値 Nov ip 51.4 24 51.4 03Dec 9:00 EZ サービスＰＭＩ改定値 Nov ip 51.3 33 51.3 03Dec 10:00 EZ 小売売上高（前年比） Oct % 1.4 6 0.6 03Dec 10:00 EZ 小売売上高（前月比） Oct % 0.5 15 -1.3 03Dec 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1549.0 03Dec 13:15 US ADP民間部門雇用者数 Nov k pers 228 25 230 03Dec 13:30 US 単位労働コスト改定値 Q3 % 0.1 27 0.3 03Dec 13:30 US 労働生産性改定値 Q3 % 2.4 27 2.0 03Dec 14:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（改定値 Nov 0 56.3 ） 03Dec 14:45 US マークイット総合ＰＭＩ（改定値） Nov 0 56.1 03Dec 15:00 US ＩＳＭ非製造業景気指数 Nov 62.0 9 60.0 03Dec 15:00 US ISM非製造業総合指数 Nov ip 57.5 42 57.1 03Dec 15:00 CA 中銀金利発表 N/A % 1.00 41 1.00 04Dec US ICSC月間売上高 Nov % 0 4.6 04Dec 0:30 AU 小売売上高 Oct % 0.1 20 1.2 04Dec 0:30 AU 貿易収支 Oct mln mo -1900 20 -2261 04Dec 12:00 GB 中銀金融政策委員会（金利発表） Dec % 0.50 51 0.50 04Dec 12:30 US チャレンジャー企業人員削減数 Nov k 0 51.183 04Dec 12:30 BR 自動車販売（前月比） Nov % 0 3.60 04Dec 12:30 BR 自動車生産（前月比） Nov % 0 -2.50 04Dec 12:45 EZ ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec % 0 0.05 04Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k pers 290 22 313 05Dec 1:00 PH インフレ率（前年比） Nov % 0 4.3 05Dec 4:01 MY 貿易収支 Oct bln MY 0 9.3 05Dec 7:00 DE 鉱工業受注(前月比） Oct % 0.5 35 0.8 05Dec 10:00 EZ ＧＤＰ改定値（前期比） Q3 % 0.2 35 0.2 05Dec 11:00 BR 拡大消費者物価（ＩＰＣＡ、前年比） Nov % 6.58 13 6.59 05Dec 13:30 US 貿易収支 Oct bln mo -41.5 38 -43.0 05Dec 13:30 US 非農業部門雇用者数 Nov k pers 232 46 214 05Dec 13:30 US 民間部門雇用者数 Nov k pers 225 23 209 05Dec 13:30 US 失業率 Nov % 5.8 45 5.8 05Dec 13:30 US 平均週間労働時間 Nov h 34.6 27 34.6 05Dec 13:30 CA 就業者数増減 Nov k pers 5.0 19 43.1 05Dec 15:00 US 製造業新規受注 Oct % 0.1 29 -0.6 05Dec 15:00 US 耐久財受注（改定） Oct % 0 0.4 05Dec 15:00 US 耐久財受注改定値（除輸送機器） Oct % 0 -0.9 05Dec 15:00 US 非国防資本財（航空機除く） Oct % 0 -1.3 05Dec 15:00 MX 中銀金利発表 Dec % 3.00 20 3.00 05Dec 20:00 US 消費者信用残高（前月比） Oct bln mo 16.50 15 15.92 06Dec 11:00 CL ＣＰＩ（前月比） Nov % 0.40 7 1.00 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、N Z=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル 、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH= フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １２月１日（月） 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 18:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加 22:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演 １２月２日（火） 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 05:30 インド：中銀金利発表 13:10 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加 13:30 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢの学生向けイベントであいさつ 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が会合であいさつ 20:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が学生との対話に参加 １２月３日（水） 15:00 カナダ：中銀金利発表 15:00 米下院エネルギー・商業委員会でタカタ製エアバッグ問題めぐる公聴会 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 19:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が対話形式の講演会に参加 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） 英秋季財政報告 １２月４日（木） 00:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事講演 １２月５日（金） 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 19:45 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦの会合であいさつ ◇休場 タイ ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。