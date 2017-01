訂正-11月ロイター国際分散投資戦略まとめ＝株式投資縮小、世界経済に広がる不透明感

(英文の訂正により本文3段落目の「デクシア・アセット・マネジメント」を「Candriam Investors Group」に訂正します) [ロンドン 28日 ロイター] - ロイターが米国、日本、欧州(大陸欧州)、英 国の機関投資家を対象に行った11月の国際分散投資調査で、株式などリスク資産への投 資が縮小していることが明らかになった。主要国の間で金融政策の違いが鮮明になってい るうえ、成長ペースにも差が生じている。 グローバル株式への配分は49.1%と、前月の49.5%から2カ月連続で低下し た。 Candriam Investors Group(訂正)は、「最大のリスクは引き続き世界の成長率に関 する失望感だ。ユーロ圏であれ、米国、中国であれ、マクロ経済の指標のネガティブな動 きに対して、市場は影響を受けやすくなっている」とのコメントを寄せた。 債券への配分は36.8%で、36.4%から上昇。キャッシュへの配分は10月の 6.7%から6.2%に低下した。 調査は11月14━27日の間に4カ国・地域の機関投資家47社を対象に実施した 。 米国では株式の推奨保有比率が6カ月連続で低下。欧州の投資家はキャッシュの保有 を増やしており、比率は0.6%ポイント上昇の8.6%となった。 各調査の集計の内訳は以下の通り。 <アセット・アロケーション> [%] Equity Bonds Cash Prop Alt Nov 49.1 36.8 6.2 2.1 5.9 Oct 49.5 36.4 6.7 2.0 5.3 Sep 50.7 36.2 5.7 1.8 5.6 Aug 50.7 35.9 6.0 2.2 5.1 July 52.5 35.2 5.6 2.0 4.8 June 51.0 35.6 5.7 2.1 5.6 May 50.8 35.9 5.7 2.0 5.6 Apr 51.0 35.6 6.0 1.8 5.7 Mar 50.2 36.3 6.6 1.9 5.1 Feb 51.1 35.5 6.2 1.9 5.3 Jan'14 51.2 36.0 6.1 1.7 5.0 Dec 50.9 35.8 6.3 1.9 5.2 Nov 51.1 36.3 5.8 1.8 5.1 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Nov 39.6 10.1 15.9 1.5 21.3 6.3 2.0 0.5 2.8 Oct 42.6 9.5 17.8 1.7 16.8 6.6 1.8 0.7 2.4 Sep 41.3 10.9 17.5 2.2 16.6 6.6 1.9 0.7 2.3 Aug 42.8 10.2 18.1 1.9 15.5 6.4 1.9 0.6 2.6 July 41.0 12.4 18.9 2.2 14.6 6.9 1.7 0.6 1.7 June 42.1 11.9 17.8 2.4 14.7 6.6 1.8 0.5 2.1 May 41.5 11.5 18.4 2.2 14.8 7.0 1.5 0.6 2.7 Apr 42.5 12.1 18.3 1.8 14.9 6.3 1.3 0.6 2.5 Mar 42.3 10.8 19.0 2.0 14.7 6.7 1.4 0.6 2.7 Feb 42.4 10.5 18.9 1.8 14.9 6.0 1.3 0.7 3.5 Jan'14 40.9 10.7 18.6 2.4 15.0 6.8 1.4 0.7 3.6 Dec 40.9 11.1 17.7 2.3 15.2 6.8 1.5 0.7 3.7 Nov 41.7 11.3 17.5 2.0 14.6 7.0 1.4 0.8 3.7 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Nov 39.0 12.3 26.4 1.2 13.9 2.5 1.7 0.5 2.5 Oct 40.3 10.8 29.6 1.4 11.8 2.1 1.0 0.4 2.7 Sep 36.1 13.9 28.9 2.3 10.7 2.4 1.1 0.5 4.1 Aug 38.1 11.5 29.2 2.3 9.7 3.2 1.8 0.5 3.7 July 36.1 13.9 28.3 2.2 10.8 2.9 1.7 0.5 3.6 June 35.5 14.4 29.6 2.2 11.0 2.3 1.9 0.7 2.5 May 35.1 13.4 30.0 2.2 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Apr 34.6 13.4 30.6 2.0 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Mar 35.8 13.7 29.0 1.5 11.9 2.4 1.5 0.5 3.8 Feb 34.3 16.1 30.4 1.5 12.0 2.5 1.5 0.4 1.3 Jan'14 35.6 13.9 29.3 1.4 12.2 2.5 1.5 0.5 3.1 Dec 35.3 14.5 29.8 1.6 12.5 2.7 1.6 0.5 1.5 Nov 34.7 14.4 29.1 1.6 12.3 3.0 1.9 0.5 2.5 <債券ポートフォリオの内訳> [%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Nov 51.6 29.9 10.4 8.1 Oct 51.3 27.8 12.5 8.4 Sep 51.9 26.5 11.9 9.6 Aug 51.7 26.7 10.6 11.1 July 49.7 30.1 11.8 8.4 June 50.2 27.8 11.7 10.2 May 49.8 27.7 12.3 10.3 Apr 49.6 28.8 13.0 8.8 Mar 49.8 28.6 13.4 8.3 Feb 50.8 28.6 12.8 7.8 Jan'14 50.0 28.5 13.6 7.9 Dec 50.8 28.4 13.3 7.6 Nov 50.0 28.6 12.9 8.5 <各資産の投資ウエート> [アンダーウエート=マイナス3、中立=0、オーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Nov 1.0 -0.8 -0.1 0.0 0.2 Oct 1.0 -0.8 0.1 0.2 0.1 Sep 1.1 -0.9 0.0 0.1 0.1 Aug 1.1 -0.9 0.0 0.2 0.1 July 1.1 -1.0 -0.1 0.2 0.1 June 1.2 -1.0 -0.1 0.2 0.1 May 1.0 -0.9 0.0 0.3 0.1 Apr 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Mar 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Feb 1.2 -1.0 0.1 -0.1 0.1 Jan'14 1.2 -0.9 0.0 -0.2 0.2 Dec 1.1 -0.9 -0.1 -0.3 0.2 Nov 1.1 -0.7 -0.1 -0.2 0.2