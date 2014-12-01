2日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 Ａｓ─ｍｅエステール 、東証２部から 閣議は取りやめ 0850 １１月マネタリーベース（日銀） 1030 10年利付国債の入札発行（財務省） 1030 30年利付国債（12月債）の発行予定額等（財務省） 10:30 毎月勤労統計（厚生労働省） 1245 10年利付国債の入札結果（財務省） 1330 経済同友会代表幹事会見（財務省） 1500 ファーストリテイリング １１月国内ユニクロ既存店売上高速報 1515 10年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１日（月） ◇指標 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Nov [FRRPMI=ECI ] 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Nov 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ◇イベント 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 18:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加 22:45 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演 １２月２日（火） ◇指標 00:30 豪経常収支（連邦統計局） Q3 00:30 豪住宅着工許可件数 Oct 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Oct 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米建設支出（商務省） Oct ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 05:30 インド：中銀金利発表 13:10 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加 13:30 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢの学生向けイベントであいさつ 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が会合であいさつ 20:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が学生との対話に参加