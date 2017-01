アジア通貨動向（1日）＝マレーシアリンギや韓国ウォンが下落、原油安が圧迫

[シンガポール 1日 ロイター] - アジア通貨市場では、原油安がもたらす経済 への悪影響に懸念が深まる中、マレーシアリンギや韓国ウォンなどが軒並み下落した。 リンギ がアンダーパフォームし、約5年ぶり安値を付けた。米原油先物が5 年ぶり安値に下落する中、石油の純輸出国でパーム油の主要生産地のマレーシアでは、成 長が阻害されるとの懸念が広がっている。 韓国ウォン は1年3カ月強ぶり安値。11月の輸出が増加予想に反して減 少したことや、対ドルで円安が進行していることが背景。 インドネシアルピア も軟化。10月の輸出が予想以上に減少したことから、 11カ月ぶりの安値となった。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー氏は「原油安は成 長懸念を反映している側面もあり、それがアジア通貨を押し下げている。中期的には金融 のスタンスに緩和バイアスがかかるようになる」と指摘した。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.86 118.61 -0.21 Sing dlr 1.3083 1.3045 -0.29 Taiwan dlr 31.062 31.039 -0.07 Korean won 1114.90 1107.90 -0.63 Baht 32.90 32.82 -0.24 Peso 44.93 44.89 -0.09 Rupiah 12270.00 12199.00 -0.58 Rupee 62.15 62.03 -0.20 Ringgit 3.4350 3.3825 -1.53 Yuan 6.1480 6.1450 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.86 105.28 -11.43 Sing dlr 1.3083 1.2632 -3.45 Taiwan dlr 31.062 29.950 -3.58 Korean won 1114.90 1055.40 -5.34 Baht 32.90 32.86 -0.11 Peso 44.93 44.40 -1.19 Rupiah 12270.00 12160.00 -0.90 Rupee 62.15 61.80 -0.56 Ringgit 3.4350 3.2755 -4.64 Yuan 6.1480 6.0539 -1.53