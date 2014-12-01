ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越し増加　2008年以来の高水準

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［ニューヨーク １日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が１日に 発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（１１月２５日までの週）によると 、投機筋のドル買い越し額は４７９億９０００万ドルとなり、前週の４６４億５０００万 ドルから増加した。ドルの買い越し額は、ロイターが算出を開始した２００８年以来６年 ぶりの高水準に達した。買い越し額は８週連続で４００億ドルを上回っており、米経済や ドルへの強気の見方が多いことが示された。 詳細は以下の通り。 円 25Nov2014 week Prior week Long 46,304 46,612 Short 150,684 139,066 Net -104,380 -92,454 ユーロ 25Nov2014 week Prior week Long 57,982 58,048 Short 223,062 226,778 Net -165,080 -168,730 ポンド 25Nov2014 week Prior week Long 38,541 42,865 Short 69,207 65,694 Net -30,666 -22,829 スイスフラン 25Nov2014 week Prior week Long 8,153 9,142 Short 31,577 31,258 Net -23,424 -22,116 カナダドル 25Nov2014 week Prior week Long 32,106 32,082 Short 48,447 51,599 Net -16,341 -19,517 豪ドル 25Nov2014 week Prior week Long 12,050 9,522 Short 56,138 47,124 Net -44,088 -37,602 メキシコペソ 25Nov2014 week Prior week Long 26,386 31,305 Short 58,938 60,339 Net -32,552 -29,034 ニュージーランドドル 25Nov2014 week Prior week Long 9,630 9,134 Short 11,924 10,381 Net -2,294 -1,247 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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