3日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 理研ビタミン 東証２部から 市場変更 ユーグレナ が東証１部に マザーズから 0850 新型窓口販売方式による10年利付国債の発行条件等（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（火） 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Oct 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米建設支出（商務省） Oct 米自動車販売台数 Nov ◇イベント 13:10 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がパネルディスカッションに参加 13:30 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢの学生向けイベントであいさつ 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が会合であいさつ 20:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が学生との対話に参加 ３日（水） ◇指標 00:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q3 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Nov 06:45 スイス：ＧＤＰ Q3 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Nov 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Nov 13:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q3 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 15:00 米下院エネルギー・商業委員会でタカタ製エアバッグ問題めぐる公聴会 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 19:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が対話形式の講演会に参加 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） 英秋季財政報告