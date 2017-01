アジア通貨動向（2日）＝大半が上昇、韓国ウォンが主導　

[シンガポール 2日 ロイター] - アジア通貨市場では大半が上昇。原油価格が 約5年ぶりの安値水準から持ち直したことを受けドルが下落した。 韓国ウォン が上昇を主導。ムーディーズが日本の政府債務格付を1段階格 下げし、韓国よりも低いA1としたことが背景。このほか輸出業者の決済需要やドルの下 落を受けてウォンは上昇した。 マレーシアリンギ は原油価格の急反発を受けて上昇。石油の純輸出国でパー ム油の主要生産地のマレーシアでは、最近の原油安により成長が阻害されるとの懸念が拡 大。リンギは1日、一時は3.4375リンギまで下落し、2010年2月以来の安値を つけていた。 クアラルンプールの銀行トレーダーは、1ドル=3.4400リンギ程度でないとリ ンギを買わないと述べた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.38 118.40 +0.02 Sing dlr 1.3045 1.3066 +0.16 Taiwan dlr 31.040 31.139 +0.32 Korean won 1105.80 1113.50 +0.70 Baht 32.77 32.88 +0.34 Peso 44.76 44.83 +0.17 Rupiah 12270.00 12270.00 +0.00 Rupee 61.99 62.02 +0.06 Ringgit 3.4205 3.4335 +0.38 Yuan 6.1490 6.1520 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.38 105.28 -11.07 Sing dlr 1.3045 1.2632 -3.17 Taiwan dlr 31.040 29.950 -3.51 Korean won 1105.80 1055.40 -4.56 Baht 32.77 32.86 +0.27 Peso 44.76 44.40 -0.80 Rupiah 12270.00 12160.00 -0.90 Rupee 61.99 61.80 -0.30 Ringgit 3.4205 3.2755 -4.24 Yuan 6.1490 6.0539 -1.55